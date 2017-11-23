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|23.11.2017 12:49 Реконструкция мемориала в Урванском парке памяти близится к завершению
|"Вести-Тула"
Реконструированный мемориал павшим воинам в Урванском парке памяти города Новомосковска прошёл техническую приёмку. Работы по благоустройству практически завершены, остаются последние штрихи по его оформлению.
Напомним, работы выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появилась тротуарная плитка, за исключением тех участков, которых коснётся дальнейшая реконструкция. Подсажены молодые сосенки, которые очень украсили Парк памяти. Остаётся немного - установить декоративные светильники, которые сейчас изготавливаются.
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