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23.11.2017 12:42 Поисковики разыскивают родственников бойца Красной Армии "Вести-Тула"





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По номеру ордена установлен кавалер награды - это Спиридон Андреевич Новожилов, 1922 года рождения, лейтенант, уроженец Алтайского края. В документах указана мама, которая проживала после войны в Куркинском районе. Кроме того, погибший Спиридон Новожилов внесен в Книгу Памяти Куркинского района Тульской области. В случае нахождения родственников, награда будет торжественно передана им!









Удивительное письмо пришло к нам в редакцию из Крымской республиканской ассоциации поисковых отрядов «Отчизна». На территории Литвы в ноябре этого года поисковики обнаружили награду офицера, погибшего в Великую Отечественную войну. Это орден Красной Звезды.По номеру ордена установлен кавалер награды - это Спиридон Андреевич Новожилов, 1922 года рождения, лейтенант, уроженец Алтайского края. В документах указана мама, которая проживала после войны в Куркинском районе. Кроме того, погибший Спиридон Новожилов внесен в Книгу Памяти Куркинского района Тульской области. В случае нахождения родственников, награда будет торжественно передана им!

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