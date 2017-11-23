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|23.11.2017 12:08 Музей Порфирия Крылова празднует день рождения
|"Вести-Тула"
Музею Крылова - 20! На празднование юбилея сегодня в 15 часов приглашаются друзья, активные посетители, почитатели творчества Порфирия Крылова - замечательного художника, нашего земляка, 115-летие со дня рождения которого, будет отмечаться сегодня же.
Подготовлена выставка его работ, часть которых экспонируется впервые, а также выставка работ его сына Андрея, так же живописца. На празднике выступят детские музыкальные коллективы, прозвучат поздравления от художников, поэтов, народных мастеров.
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