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23.11.2017 11:43 Поселок Сергиевский попал в «дурно пахнущую» историю Виталий Моторин





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Центральная канализация в поселке с населением около шестисот человек, уже не первый год своих функций по большому счету не выполняет. Вместо ее вод, к заброшенным очистным, здесь со всей округи стекаются лишь маргиналы. Это разрушенное до основания без окон и дверей и есть бывшие очистные сооружения поселка Сергиевский. Местные жители уверяют, что в таком состоянии они пребывают уже более десятка лет. У этой картины всеобщего запустения и запах подходящий. Находиться здесь практически невозможно.



Николай последний служащий этой станции очистки. Уволили его уже года как два, запускать старый насос который и работая то не слишком помогал, стало и вовсе некому. Администрации Тулы все это зловонное хозяйство досталось в наследство от бывшего Ленинского района. Прямо сейчас решить проблему можно лишь заключив договор с асинезаторами, чьи машины возьмут на себя функции старого насоса. Как рассказал заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Тулы Вадим Новиков, «…заключен договор с подрядной организацией. Он подразумевает прочистку канализации, а также текущий и аварийный ремонт».



Перспективы строительства новых очистных существуют, но назвать их ближайшими нельзя. На 2020 или 2021 год запланировано лишь создание их проекта. Ждать так долго жители, конечно, не хотят, и намерены обратиться в прокуратуру.



«Плаваем» выражение в Сергиевском устойчивое. Начинаются здешние заплывы всегда одинаково. «Трубы забиты и если мы сливаем воду, то канализационные стоки через унитазы и ванные идут в квартиры», - говорит местная жительница Антонина Венчикова.Центральная канализация в поселке с населением около шестисот человек, уже не первый год своих функций по большому счету не выполняет. Вместо ее вод, к заброшенным очистным, здесь со всей округи стекаются лишь маргиналы. Это разрушенное до основания без окон и дверей и есть бывшие очистные сооружения поселка Сергиевский. Местные жители уверяют, что в таком состоянии они пребывают уже более десятка лет. У этой картины всеобщего запустения и запах подходящий. Находиться здесь практически невозможно.Николай последний служащий этой станции очистки. Уволили его уже года как два, запускать старый насос который и работая то не слишком помогал, стало и вовсе некому. Администрации Тулы все это зловонное хозяйство досталось в наследство от бывшего Ленинского района. Прямо сейчас решить проблему можно лишь заключив договор с асинезаторами, чьи машины возьмут на себя функции старого насоса. Как рассказал заместитель начальника главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Тулы Вадим Новиков, «…заключен договор с подрядной организацией. Он подразумевает прочистку канализации, а также текущий и аварийный ремонт».Перспективы строительства новых очистных существуют, но назвать их ближайшими нельзя. На 2020 или 2021 год запланировано лишь создание их проекта. Ждать так долго жители, конечно, не хотят, и намерены обратиться в прокуратуру.









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