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23.11.2017 11:12 ТОЗ «подвинется», освободив место для набережной Алина Фурсенко





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Прежде чем передать заветные почти 6 гектаров городу, оружейники снесли 40 строений. ТОЗ остался на острове и укрыл свои секреты теперь не за кремлевской стеной, а вот за таким забором, его уже начали возводить. Не кованная ограда, конечно, но эстетические категории приходилось подгонять под суровые правила по защите гостайны.



«Это не просто забор, это охранное сооружение, состоящее из двух линий. Внешний забор, внутренний забор. Могу продемонстрировать примерный чертеж, внешний забор, внутренний, со своими размерами, своими требованиями. Также есть требования по видеонаблюдению, по сигнализации», - говорит генеральный директор ПАО «Тульский Оружейный завод» Илья Курилов.



Сейчас территорию ТОЗа и тульской набережной разделяет забор из трех слоев колючей проволоки. Потом граница сдвинется дальше метров на 30. Однако, забор будет не глухим. Здесь расположатся ворота, через которые тульский оружейный завод, возможно, будет принимать группы туристов.



Пока возможность посещения колыбели российского оружейного производства только рассматривается. А вот фасады старинных корпусов, которые будут хорошо видны из-за забора, уже приводят в порядок. Всего на первой линии 12 зданий, в основном это цеха. Фасады четырех строений уже обновились, а в следующем году на очереди еще два. А в более далекой перспективе и подсветка старинных сводов, так что первый оружейный завод не просто «подвинется», освободив место для набережной, но и сам украсит ландшафт.

Больше века Тульский оружейный завод хозяйничал на бывшей Казанской набережной, и за это время она обросла десятком хозпостроек. На этих кадрах, снятых в прошлом ноябре еще видны топливные склады.Прежде чем передать заветные почти 6 гектаров городу, оружейники снесли 40 строений. ТОЗ остался на острове и укрыл свои секреты теперь не за кремлевской стеной, а вот за таким забором, его уже начали возводить. Не кованная ограда, конечно, но эстетические категории приходилось подгонять под суровые правила по защите гостайны.«Это не просто забор, это охранное сооружение, состоящее из двух линий. Внешний забор, внутренний забор. Могу продемонстрировать примерный чертеж, внешний забор, внутренний, со своими размерами, своими требованиями. Также есть требования по видеонаблюдению, по сигнализации», - говорит генеральный директор ПАО «Тульский Оружейный завод» Илья Курилов.Сейчас территорию ТОЗа и тульской набережной разделяет забор из трех слоев колючей проволоки. Потом граница сдвинется дальше метров на 30. Однако, забор будет не глухим. Здесь расположатся ворота, через которые тульский оружейный завод, возможно, будет принимать группы туристов.Пока возможность посещения колыбели российского оружейного производства только рассматривается. А вот фасады старинных корпусов, которые будут хорошо видны из-за забора, уже приводят в порядок. Всего на первой линии 12 зданий, в основном это цеха. Фасады четырех строений уже обновились, а в следующем году на очереди еще два. А в более далекой перспективе и подсветка старинных сводов, так что первый оружейный завод не просто «подвинется», освободив место для набережной, но и сам украсит ландшафт.











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