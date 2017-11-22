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22.11.2017 18:45 Дети напомнили тулякам о важности ношения фликеров Виктория Живейнова, Надежда Долгих





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Темное время суток, нерегулируемые пешеходные переходы, плохо освещаемые участки дороги. Пешехода, особенно в темной одежде, вечером или ночью водитель легко может не заметить, поэтому в Правилах дорожного движения предусмотрена ответственность за отсутствие светоотражателей.



«Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения вне населенного пункта в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе на себе предметы со светоотражающими элементами. Если они не выполняют данное законное требование, то предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», - сообщила заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова.



Ярко светящиеся при свете фар фликеры на одежде, обуви или рюкзаках пешеходов дают автомобилистам возможность вовремя затормозить. Особенно эти аксессуары актуальны сейчас, когда рано темнеет, а дожди и туман мешают нормальной видимости на дорогах. Прибавим к этому гололёд. Итог – количество ДТП резко возрастает. Небольшой фликер, не обременительный для кошелька, позволит избежать трагедии.



Можно веселиться и танцевать, и при этом получать бесценные знания. Флешмоб и акция «Переведи пешехода через дорогу» организованы в Туле, чтобы дети и взрослые не пренебрегали таким важным аксессуаром как фликер. Центр дополнительного образования провел для своих воспитанников мастер-класс по изготовлению этих светящихся атрибутов своими руками.Темное время суток, нерегулируемые пешеходные переходы, плохо освещаемые участки дороги. Пешехода, особенно в темной одежде, вечером или ночью водитель легко может не заметить, поэтому в Правилах дорожного движения предусмотрена ответственность за отсутствие светоотражателей.«Госавтоинспекция напоминает, что согласно Правилам дорожного движения вне населенного пункта в темное время суток пешеходы обязаны иметь при себе на себе предметы со светоотражающими элементами. Если они не выполняют данное законное требование, то предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей», - сообщила заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова.Ярко светящиеся при свете фар фликеры на одежде, обуви или рюкзаках пешеходов дают автомобилистам возможность вовремя затормозить. Особенно эти аксессуары актуальны сейчас, когда рано темнеет, а дожди и туман мешают нормальной видимости на дорогах. Прибавим к этому гололёд. Итог – количество ДТП резко возрастает. Небольшой фликер, не обременительный для кошелька, позволит избежать трагедии.





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