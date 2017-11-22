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НОВОСТИ | Общество



22.11.2017 18:03 В октябре почти 200 жителей Тульской области остались без газа за долги
Вести-Тула

В октябре почти 200 жителей Тульской области остались без газа за долги

| фото |
В октябре почти 200 абонентов остались без газа за долги. Однако в связи с отопительным сезоном «Газпром межрегионгаз Тула» временно не производит прекращение газоснабжения должникам, имеющим отопительные газовые котлы. Но отключение от системы газовых плит и водогрейных колонок у должников производится круглогодично вне зависимости от погодных условий.

Так, в октябре 2017 года ограничение газоснабжения было произведено у 195 должников, общая сумма просроченной задолженности которых составила 1,2 млн. рублей. С начала года без газа остались около 3000 абонентов, задолжавших более 26 млн рублей.

В отношении неплательщиков за газ предусмотрены те же меры что, например, при банковском долге. После обращения в суд поставщика у неплательщиков могут арестовать счета, имущество, запретить покидать пределы страны.
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