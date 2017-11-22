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НОВОСТИ | Общество



22.11.2017 17:18 Как попасть в список избирателей по месту нахождения?
Вести-Тула



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В Избирательной комиссии Тульской области состоялось заседание президиума Совета председателей участковых избирательных комиссий. Главными вопросами обсуждения стали: подготовка к выборам Президента Российской Федерации, мероприятия по реализации на территории региона Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения.

Главой региона даны поручения органам исполнительной власти по оказанию содействия избирательным комиссиям, в частности, об организации и оборудовании пунктов приема заявлений от избирателей, которые в день голосования будут находиться не по месту регистрации. Секретарь комиссии Николай Климов сообщил, что сегодня из Москвы в наш регион поступит компьютерное оборудование для пунктов приема заявлений избирателей. Все 29 пунктов приема заявлений при территориальных избирательных комиссиях будут оборудованы необходимой техникой.

По словам Климова, «у избирателей открываются большие возможности быть включенным в список избирателей не только по месту регистрации, но и по месту нахождения. Сделать это можно в любой точке России, обратившись в территориальную избирательную комиссию и по месту жительства, и по месту нахождения, и вообще в любую, которая понравится».
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