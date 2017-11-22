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22.11.2017 16:44 В войне с наркотиками в Тульской области применили авиацию Вести-Тула





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В целом, ситуация в регионе остается на прежнем уровне. Было принято решение продолжать профилактическую работу со школьниками и подростками, направленную на формирование отрицательного отношения к наркотикам и пропаганду здорового образа жизни.



Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «за последние пять лет общее количество зарегистрированных наркопотребителей почти не изменилось. Печально, но факт. Ещё более тревожная тенденция - за этот период среди них стало на 60% больше несовершеннолетних. Сейчас подростки и молодёжь составляют 70% от всех наркозависимых в нашей стране. Преступники привлекают молодых людей к торговле наркотиками, обещая лёгкие деньги».



В этом году в Тульской области войну с наркотиками вели с применением авиации. Летом специальным химическом раствором с воздуха обрабатывали участки, где растет конопля. Об этом сообщили сегодня на заседании антинаркотической комиссии.В целом, ситуация в регионе остается на прежнем уровне. Было принято решение продолжать профилактическую работу со школьниками и подростками, направленную на формирование отрицательного отношения к наркотикам и пропаганду здорового образа жизни.Как сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, «за последние пять лет общее количество зарегистрированных наркопотребителей почти не изменилось. Печально, но факт. Ещё более тревожная тенденция - за этот период среди них стало на 60% больше несовершеннолетних. Сейчас подростки и молодёжь составляют 70% от всех наркозависимых в нашей стране. Преступники привлекают молодых людей к торговле наркотиками, обещая лёгкие деньги».





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