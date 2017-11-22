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22.11.2017 16:25 На здании ДК Туламашзавода установят мемориальную доску Высоцкому Вести-Тула





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Высоцкий связан с Тульской областью родственными связями: дед по матери Максим Иванович Серегин – уроженец села Огарево Богородицкого уезда. Сам певец несколько раз приезжал в наш город. Также в Туле на выборах президента в 2018 году будет организован именной избирательный участок «Высоцкий».



В Туле будет установлена мемориальная доска Владимиру Высоцкому. Она появится на здании ДК Туламашзавода, где в апреле 1966 года Высоцкий играл в спектакле «Театра на Таганке». Памятная доска будет изготовлена из бронзы на Тульском машиностроительном заводе. На ней будет изображен скульптурный портрет Высоцкого и надпись: «На сцене этого дворца культуры в апреле 1966 года выступал поэт и актер Владимир Высоцкий».Высоцкий связан с Тульской областью родственными связями: дед по матери Максим Иванович Серегин – уроженец села Огарево Богородицкого уезда. Сам певец несколько раз приезжал в наш город. Также в Туле на выборах президента в 2018 году будет организован именной избирательный участок «Высоцкий».

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