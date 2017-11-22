НОВОСТИ | Общество







22.11.2017 15:53 Сообщить о нерасчищенных дорогах и тротуарах можно в Единую диспетчерскую службу Вести-Тула





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Сегодня вывозят снег с проспекта Ленина, улицы Дмитрия Ульянова и площади 50-й Армии. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сотрудники Управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.



Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.



Продолжаются работы по расчистке тротуаров и дорог Тулы, обработке территорий реагентом. Задействовано 175 рабочих и 85 единиц техники. Ведется расчистка остановочных площадок, разворотных колец, тротуаров, в том числе пешеходных зон на мостах и путепроводах. Также выполняется уборка скверов и парковок.Сегодня вывозят снег с проспекта Ленина, улицы Дмитрия Ульянова и площади 50-й Армии. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сотрудники Управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

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