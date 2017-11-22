Отцы и дети:
Отравление метанолом
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.11.2017 15:53 Сообщить о нерасчищенных дорогах и тротуарах можно в Единую диспетчерскую службу
Вести-Тула

Сообщить о нерасчищенных дорогах и тротуарах можно в Единую диспетчерскую службу

| фото |
Продолжаются работы по расчистке тротуаров и дорог Тулы, обработке территорий реагентом. Задействовано 175 рабочих и 85 единиц техники. Ведется расчистка остановочных площадок, разворотных колец, тротуаров, в том числе пешеходных зон на мостах и путепроводах. Также выполняется уборка скверов и парковок.

Сегодня вывозят снег с проспекта Ленина, улицы Дмитрия Ульянова и площади 50-й Армии. По поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова сотрудники Управления по административно-техническому надзору проводят рейды по контролю состояния придомовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов. В случае выявления нарушений будут выдаваться требования на их устранение.

Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.