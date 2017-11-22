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22.11.2017 13:41 Туляки узнают секреты старинной мебели "Вести-Тула"





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Представленные предметы некогда украшали интерьеры дорогих дворянских и купеческих домов. Каждая вещь создавалась по индивидуальному заказу, украшалась декоративными элементами, бронзовыми накладками. Внешний облик этих предметов - ни для кого не секрет, а вот как выглядит их внутреннее убранство - тайна, которую вы сможете раскрыть сами на интерактивной экскурсии. Начало в 18:00.





Тульский областной художественный музей в рамках акции «АРТ-СРЕДА» приглашает сегодня на экскурсию «Загадки старинной мебели». В экспозиции музея туляки и гости города смогут увидеть открытыми столы, столики и бюро ушедших веков!Представленные предметы некогда украшали интерьеры дорогих дворянских и купеческих домов. Каждая вещь создавалась по индивидуальному заказу, украшалась декоративными элементами, бронзовыми накладками. Внешний облик этих предметов - ни для кого не секрет, а вот как выглядит их внутреннее убранство - тайна, которую вы сможете раскрыть сами на интерактивной экскурсии. Начало в 18:00.

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