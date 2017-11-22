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22.11.2017 13:35 Поисковики обнаружили в Киреевском районе фрагмент танка "Вести-Тула"





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Изначально целью поисковой разведки было установление места захоронения бойцов Рабоче-крестьянской красной армии. Однако, раскопав участок и приступив к зачистке, искатели наткнулись на кусок танковой брони.



Пока не удалось достоверно выяснить, какой именно технике принадлежал этот фрагмент - полностью осмотреть 25-килограммовую находку не дала погода. Эксперты по военной истории предполагают, что это люк советского легкого танка Т-26.





В Киреевском районе поисковики обнаружили фрагмент танка времён обороны Тулы. Редкая находка попалась искателям в местности, где в 1941 году шли ожесточённые бои.Изначально целью поисковой разведки было установление места захоронения бойцов Рабоче-крестьянской красной армии. Однако, раскопав участок и приступив к зачистке, искатели наткнулись на кусок танковой брони.Пока не удалось достоверно выяснить, какой именно технике принадлежал этот фрагмент - полностью осмотреть 25-килограммовую находку не дала погода. Эксперты по военной истории предполагают, что это люк советского легкого танка Т-26.

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