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НОВОСТИ | Общество



22.11.2017 13:29 Тульская велокоманда получит статус проконтинентальной
"Вести-Тула"



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Велокоманда «Марафон Тула» скоро получит статус проконтинентальной. Это даст спортсменам возможность выступать под собственным флагом. Перспективы молодой команды обсудили губернатор Алексей Дюмин и президент холдинга «Марафон Групп» Александр Винокуров.

«Впервые за много лет мы завоевываем такие серьезные награды на Чемпионате мира, на Кубке мира. Конечно же, это большая заслуга тех людей, которые пришли и нашли возможность поддержать наш спорт», - отметил глава региона.

Стратегическая цель - Олимпиада 2020 года в Токио. Команда «Марафон Тула Сайклинг Тим» обеспечена самым современным инвентарем, пополнился тренерский состав, пришли опытные спортсмены. Также на встрече шла речь о реконструкции велотрека.

«Мы тренировочную базу и прилегающую зону обеспечим современным оборудованием, которого даже нет в Москве и Санкт-Петербурге», - говорит президент холдинга «Марафон Групп» Александр Винокуров.















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