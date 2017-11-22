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22.11.2017 13:29 Тульская велокоманда получит статус проконтинентальной "Вести-Тула"





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«Впервые за много лет мы завоевываем такие серьезные награды на Чемпионате мира, на Кубке мира. Конечно же, это большая заслуга тех людей, которые пришли и нашли возможность поддержать наш спорт», - отметил глава региона.



Стратегическая цель - Олимпиада 2020 года в Токио. Команда «Марафон Тула Сайклинг Тим» обеспечена самым современным инвентарем, пополнился тренерский состав, пришли опытные спортсмены. Также на встрече шла речь о реконструкции велотрека.



«Мы тренировочную базу и прилегающую зону обеспечим современным оборудованием, которого даже нет в Москве и Санкт-Петербурге», - говорит президент холдинга «Марафон Групп» Александр Винокуров.



Велокоманда «Марафон Тула» скоро получит статус проконтинентальной. Это даст спортсменам возможность выступать под собственным флагом. Перспективы молодой команды обсудили губернатор Алексей Дюмин и президент холдинга «Марафон Групп» Александр Винокуров.«Впервые за много лет мы завоевываем такие серьезные награды на Чемпионате мира, на Кубке мира. Конечно же, это большая заслуга тех людей, которые пришли и нашли возможность поддержать наш спорт», - отметил глава региона.Стратегическая цель - Олимпиада 2020 года в Токио. Команда «Марафон Тула Сайклинг Тим» обеспечена самым современным инвентарем, пополнился тренерский состав, пришли опытные спортсмены. Также на встрече шла речь о реконструкции велотрека.«Мы тренировочную базу и прилегающую зону обеспечим современным оборудованием, которого даже нет в Москве и Санкт-Петербурге», - говорит президент холдинга «Марафон Групп» Александр Винокуров.









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