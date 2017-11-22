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НОВОСТИ | Общество



22.11.2017 12:23 Проект «Русские усадьбы» наполняется жизнью
Алина Фурсенко



| фото |
Стать участником бала в Богородицке или попробовать варенье за дворянским обедом в Тютчевской усадьбе Мураново. Заманчивый план на выходные, правда? Проект «Русские усадьбы», который объединил уже 16 регионов и более 200 маршрутов наполняется жизнью, включает в себя все новые формы экскурсий.

«Календарь событий заполнялся в течение этих двух лет, не только по Тульской области, но по очень многим регионам. – Рассказывает праправнучка Льва Толстого, один из кураторов проекта «Русские усадьбы» Фекла Толстая. – Более 1500 событий с конкретным описанием когда, где и что будет происходить».

Электронные билеты, заказ экскурсии через интернет, вещи вроде бы простые, но и это возможно пока не во всех музеях, к тому же ленивые современные туристы, как выяснили эксперты, все чаще выбирают купить тур, так сказать «оптом», учитывая перемещение, размещение и питание. Поэтому кураторам проекта пришлось открыть еще одну интернет-площадку, где можно составить интересный маршрут, и тут же выбрать одно из коммерческих предложений турагентств.

«Мы создали такой сайт, и готовы его продвигать, модерировать и на его основе делать не только рекламу, но и продажи наших маршрутов, которые будут разработаны серьезными специалистами турбизнеса», - говорит министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Стилистика маршрута должна отличаться, например, от «Золотого кольца». Поле для работы тут огромное. Для туристов из-за рубежа – сопровождение и экскурсии на иностранных языках, для школьников –туризм интерактивный. Причем, мероприятия могут и должны быть интересными и даже модными. Правда, тут стоит постараться. Другая часть турпотока, тоже перспективная – пенсионеры. По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, «…проект должен включать все элементы доступной среды. На региональном уровне можно стимулировать и субсидировать эти посещения и делать их бесплатно».

Накануне соглашение о сотрудничестве подписали 10 регионов, в каждом из которых есть дворянские гнезда, где-то ухоженные, как Ясная Поляна, где-то заброшенные, как Колосово. Но и у последних есть шанс, уверены эксперты. Интерес к усадьбам огромный, и у иностранцев, и у соотечественников. Главное – проложить для них хороший маршрут.

















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