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22.11.2017 11:43 Снег проверил тульских коммунальщиков на готовность к зиме София Гафарова, Виталий Моторин





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Грязная снежная каша да большие лужи появились уже ближе к обеду. И стало видно, где успели, а где опоздали расчистить дороги от первого снега. Плюсовая температура указала на все недочеты уборки. Как всегда магистрали чисты до асфальта, обочины и тротуары как повезет, до придомовых территорий по привычке техника дошла в последнюю очередь.



На горячую линию поступило всего пять жалоб, которые касались недовольства наведением порядка на придомовых территориях. Справедливости ради, надо сказать, уборка города началась оперативно, с ночи, и велась весьма усиленно. Только в первые часы снегопада было вывезено более 120 кубов снега. Параллельно проводилась обработка дорог реагентами и песко-соляной смесью. «Снег был тяжелый, уплотненный и мокрый. Поэтому он быстро таял, образовывая лужи», - говорит начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.



Кого застала врасплох перемена погоды, так это водителей. Снежный день не обошелся без ДТП, зарегистрировано 20 случаев. Так на 18-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка» водитель микроавтобуса «ГАЗель», следовавшего вне маршрута, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.



Расстроил первый снег жителей сразу двух районов - Одоевского и Кимовского. Непогода с половины девятого утра оставила более 300 домов без электричества. К трем часам дня благо цивилизации вернулось в дома жителей. Если верить синоптикам, на этой неделе ожидаются заморозки до минус 8. Значит, на днях начнется проверка на прочность гололедом.



Поэтому, если у вас есть претензии к состоянию дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс, звоните по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (4872) 47-20-34, 1391.





Ходьбы с препятствиями, а местами и прыжки в длину. Бодрящая зарядка в такую погоду. И ее оптимистично можно было бы назвать полезной, если бы не мокрые ноги.Грязная снежная каша да большие лужи появились уже ближе к обеду. И стало видно, где успели, а где опоздали расчистить дороги от первого снега. Плюсовая температура указала на все недочеты уборки. Как всегда магистрали чисты до асфальта, обочины и тротуары как повезет, до придомовых территорий по привычке техника дошла в последнюю очередь.На горячую линию поступило всего пять жалоб, которые касались недовольства наведением порядка на придомовых территориях. Справедливости ради, надо сказать, уборка города началась оперативно, с ночи, и велась весьма усиленно. Только в первые часы снегопада было вывезено более 120 кубов снега. Параллельно проводилась обработка дорог реагентами и песко-соляной смесью. «Снег был тяжелый, уплотненный и мокрый. Поэтому он быстро таял, образовывая лужи», - говорит начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева.Кого застала врасплох перемена погоды, так это водителей. Снежный день не обошелся без ДТП, зарегистрировано 20 случаев. Так на 18-ом километре автодороги «Тула-Новомосковск-Сокольники-Березовка» водитель микроавтобуса «ГАЗель», следовавшего вне маршрута, предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.Расстроил первый снег жителей сразу двух районов - Одоевского и Кимовского. Непогода с половины девятого утра оставила более 300 домов без электричества. К трем часам дня благо цивилизации вернулось в дома жителей. Если верить синоптикам, на этой неделе ожидаются заморозки до минус 8. Значит, на днях начнется проверка на прочность гололедом.Поэтому, если у вас есть претензии к состоянию дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс, звоните по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (4872) 47-20-34, 1391.









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