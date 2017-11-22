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22.11.2017 11:23 Губернатор проверил, как идет ремонт поликлиник на улице Марата Мария Кузнецова





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Здесь будет «Бережливая поликлиника». Ремонт идет на средства спонсоров. Уже установили новые окна и кровлю. Сейчас меняют отопление, а скоро возьмутся за отделку. Зданию 90 лет. Памятник культурного наследия. Как рассказал помощник губернатора Тульской области по вопросам строительства Сергей Лигай, «…некторые сложности были с проектом. Но подрядчик справляется и даже на 10% опережает график работ». В соседней детской поликлинике - она тоже будет бережливой - ремонт подходит к концу. Она откроется через месяц.



«Бережливая поликлиника» - это не столько новый дизайн, сколько новая организация работы. Как обещают в Минздраве, не будет очередей. «В 2018 в проект войдут 16 медицинских учреждений. Будет улучшаться материально-техническая база. Поставлена задача решить кадровый вопрос, в том числе за счет привлечения молодых специалистов», - говорит губернатор Алексей Дюмин.



Действительно, самые красивые стены и электронные терминалы сами не лечат. Во взрослую поликлинику на Марата в этом году пришло пять специалистов, столько же и в детскую. Но вакансии еще не закрыты.

Тротуар возле поликлиники на Марата сделали, а сама она на ремонте. Пациенты идут на прием в стационар. Оттуда поступают жалобы. «Мы понимаем, что это временные трудности. Но в любом случае мы не должны создавать их для наших граждан», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, посетивший накануне учреждение здравоохранения.Здесь будет «Бережливая поликлиника». Ремонт идет на средства спонсоров. Уже установили новые окна и кровлю. Сейчас меняют отопление, а скоро возьмутся за отделку. Зданию 90 лет. Памятник культурного наследия. Как рассказал помощник губернатора Тульской области по вопросам строительства Сергей Лигай, «…некторые сложности были с проектом. Но подрядчик справляется и даже на 10% опережает график работ». В соседней детской поликлинике - она тоже будет бережливой - ремонт подходит к концу. Она откроется через месяц.«Бережливая поликлиника» - это не столько новый дизайн, сколько новая организация работы. Как обещают в Минздраве, не будет очередей. «В 2018 в проект войдут 16 медицинских учреждений. Будет улучшаться материально-техническая база. Поставлена задача решить кадровый вопрос, в том числе за счет привлечения молодых специалистов», - говорит губернатор Алексей Дюмин.Действительно, самые красивые стены и электронные терминалы сами не лечат. Во взрослую поликлинику на Марата в этом году пришло пять специалистов, столько же и в детскую. Но вакансии еще не закрыты.









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