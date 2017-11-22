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НОВОСТИ | Общество



22.11.2017 18:01 В тульских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартовали продажи смартфонов Xiaomi
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и RDC Group, стратегический партнер Xiaomi в России, подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» доступны смартфоны популярного бренда.

«Мы стремимся развиваться так, чтобы в центрах продаж и обслуживания
«Ростелекома» наш клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi — Redmi 4А, 4X и Note 5А», — прокомментировал Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы».

«И Xiaomi, и “Ростелеком-Розничные системы” — динамично развивающиеся бренды, которые предоставляют потребителям передовые технологии. Наша совместная задача — сделать жизнь наших клиентов удобнее, разнообразнее и счастливее. Благодаря новому сотрудничеству продукция Xiaomi, уже завоевавшая любовь многих россиян, станет еще доступнее», — заявил Николай Тюрин, управляющий директор RDC Group Russia.

В тульских центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» уже можно купить ряд самых популярных смартфонов Xiaomi. В будущем планируется расширить модельный ряд смартфонов, а также дополнить ассортимент и дополнительными категориями: аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда.

Также в центрах продаж и обслуживания жители тульского региона могут подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет.

Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.
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