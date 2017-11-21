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НОВОСТИ | Общество



21.11.2017 18:44 Тульские тхэквондисты заняли первое место на открытом первенстве региона
Вести-Тула

Тульские тхэквондисты заняли первое место на открытом первенстве региона

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Победители и призёры открытого первенства Тульской области по тхэквондо были определены в Новомосковске. Участники соревновались в трёх дисциплинах: спаррингах, демонстрации технических элементов, а, кроме того, ребята, которым ещё нельзя сражаться друг с другом в силу возрастных ограничений, соревновались в силе удара.

В этом году в борьбу за награды вступили более 300 юношей и девушек из шести регионов – это рекорд по количеству участников. Кроме туляков на татами выходили представители Тамбовской, Тверской, Воронежской и Липецкой областей, а также Республики Крым.

Действительно, сборная Тульской области на прошедшем турнире взяла и числом и умением, завоевав наибольшее количество наград и заняв первое общекомандное место. Победители первенства будут представлять наш регион на Всероссийском турнире «Московский вызов», который состоится 9-10 декабря. Поедет в столицу и Варвара Илюхина. «Я нашла здесь друзей. Тхэквондо развивает меня как с духовной стороны, так и с физической», - рассказала победительница открытого первенства Тульской области по тхэквондо.
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