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21.11.2017 18:31 Молодой туляк признан виновным в убийстве пенсионерки Вести-Тула





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После жестокого убийства злоумышленник похитил имущество на общую сумму около 12 тысяч рублей. Виновным мужчина был признан также и в похищении мобильного телефона из квартиры другой жительницы Тулы 19 февраля этого года. Неработающий туляк судим уже не первый раз. Предоставленные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.



Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «приговором суда мужчине назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, ему приговором суда назначено ограничение свободы на два года».



Двадцатишестилетний житель Тулы признан виновным в убийстве пенсионерки и краже денег из ее квартиры, которое случилось 17 марта 2017 года. Под видом сотрудника водоканала он проник в дом пожилой женщины, ударил ее камнем по голове и начал душить.После жестокого убийства злоумышленник похитил имущество на общую сумму около 12 тысяч рублей. Виновным мужчина был признан также и в похищении мобильного телефона из квартиры другой жительницы Тулы 19 февраля этого года. Неработающий туляк судим уже не первый раз. Предоставленные доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «приговором суда мужчине назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, ему приговором суда назначено ограничение свободы на два года».







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