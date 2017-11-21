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21.11.2017 17:30 Тульские спасатели потренировались в развёртывании пунктов обогрева Вести-Тула





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Их располагают на протяженных участках трасс, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия на данном участке автодороги водители и пассажиры могли рассчитывать на своевременную помощь и обогрев.



В регионе проверили готовность мобильных пунктов обогрева к зиме. Личный состав Главного управления МЧС России по Тульской области провел учебное развертывание таких пунктов. Мобильные пункты обогрева эксплуатируются в зимнее время года, в условиях сильных морозов и гололедицы.Их располагают на протяженных участках трасс, где поблизости нет ни кафе, ни заправок, чтобы в случае поломки автомобиля или происшествия на данном участке автодороги водители и пассажиры могли рассчитывать на своевременную помощь и обогрев.

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