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21.11.2017 17:24 Электроснабжение в Одоевском и Кимовском районах восстановлено Вести-Тула





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Оперативный персонал Суворовских и Новомосковских электрических сетей немедленно выехал к месту происшествия. В проведении работ были заняты 6 бригад (12 человек, 6 единиц техники). Использовались два резервных источника электроснабжения мощностью по 100 кВт. Социально значимые объекты находились под особым контролем.



К 15 часам 21 ноября 2017 года электроснабжение в Одоевском и Кимовском районах было восстановлено полностью. В 8.40 поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в трёх населенных пунктах Кимовского района и 11 населенных пунктах Одоевского. В зону отключения попали около 350 домов.Оперативный персонал Суворовских и Новомосковских электрических сетей немедленно выехал к месту происшествия. В проведении работ были заняты 6 бригад (12 человек, 6 единиц техники). Использовались два резервных источника электроснабжения мощностью по 100 кВт. Социально значимые объекты находились под особым контролем.

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