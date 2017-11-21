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НОВОСТИ | Общество



21.11.2017 16:34 Команда тульских «Вестей» повезла на медиафорум в Петербург фильм о Толстом
Анастасия Октябрьская

Команда тульских «Вестей» повезла на медиафорум в Петербург фильм о Толстом

| фото |
Двенадцатый международный медиафорум молодых журналистов Европы и Азии в этом году собрал в Санкт-Петербурге представителей множества стран: Россия, Казахстан, Украина, Иордания, Италия, Болгария, Румыния, Эстония и не только. Ведётся этот диалог культур по традиции в эрмитажном театре на Дворцовой набережной.

«Про культуру много пишут, но всё равно претензии к журналистам – как они пишут. Основные претензии – любовь к сенсациям и несоблюдение нюансов, - заметил Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Эти встречи должны помочь выработать общецивилизационный подход к сегодняшнему дню, который уйдёт, а вот то, что здесь вокруг, останется, если человечество это не уничтожит».

В программе форума множество заседаний, а на третий день диалог уже пойдёт на практике. Участники будут снимать репортажи об Эрмитаже и достопримечательностях Санкт-Петербурга. В рамках форума состоится фестиваль документальных фильмов и мультимедийных проектов «Я здесь живу». Мы не могли не похвастаться тем, что живём на родине писателя Л. Н. Толстого. О том, что сегодня Толстого можно не только читать – работа команды тульских «Вестей».
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