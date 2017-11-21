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21.11.2017 15:51 В Туле открылся всероссийский форум «Лидер в образовании» Вести-Тула





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Среди приглашенных - представители Министерства образования России, научные работники и руководители ведущих вузов страны. По их мнению, наш регион может поделиться своим опытом. По словам проректора по правовым и административным вопросам МГИМО МИД России Сергея Шиткова, «область перспективная. У нас более 20 студентов – выпускники тульских школ, четыре магистранта. В общей сложности обучаются 38 человек вплоть до аспирантуры. Естественно, мы не могли не обратить внимания на Тульскую область».





На открытии форума состоялось награждение лучших педагогов, которые получили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Все они по праву могут считаться лидерами образования и быть примером. Как было отмечено, современность меняет приоритеты и вносит свои коррективы в работу учителя.



Как рассказал директор Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, народный учитель России Алексей Аксёнов, «сейчас расширилась материальная база, появились информационно-коммуникационные технологии. Для нашей области приоритетной стала подготовка выпускников технических профессий. Произошла перестройка, но приоритетное направление воспитания гражданственности, патриотизма, нравственности было, есть и будет».

Каким должен быть лидер в образовании? Сегодня этим вопросом задались участники Второго всероссийского форума, который открылся в Туле. В течение трёх дней они обсудят, как эффективно построить работу от качества преподавания к качеству результатов, рассмотрят оценку образовательных достижений школьников, разберут актуальную тему школьной идентичности ребёнка и вопрос ответственности школы за учеников.Среди приглашенных - представители Министерства образования России, научные работники и руководители ведущих вузов страны. По их мнению, наш регион может поделиться своим опытом. По словам проректора по правовым и административным вопросам МГИМО МИД России Сергея Шиткова, «область перспективная. У нас более 20 студентов – выпускники тульских школ, четыре магистранта. В общей сложности обучаются 38 человек вплоть до аспирантуры. Естественно, мы не могли не обратить внимания на Тульскую область».На открытии форума состоялось награждение лучших педагогов, которые получили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Все они по праву могут считаться лидерами образования и быть примером. Как было отмечено, современность меняет приоритеты и вносит свои коррективы в работу учителя.Как рассказал директор Киреевской школы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, народный учитель России Алексей Аксёнов, «сейчас расширилась материальная база, появились информационно-коммуникационные технологии. Для нашей области приоритетной стала подготовка выпускников технических профессий. Произошла перестройка, но приоритетное направление воспитания гражданственности, патриотизма, нравственности было, есть и будет».





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