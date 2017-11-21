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21.11.2017 13:00 На главной площади Тулы приступили к установке городской елки "Вести-Тула"





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Для украшения будут использованы светодиодные гирлянды, искусственный лапник, дизайнерские игрушки в виде тульских брендов. А уже с первого декабря здесь же начнет работать каток с искусственным льдом. Его коробка уже также установлена на площади и идет наладка оборудования.





Ровно месяц остается до открытия главной городской елки в Туле. А сотрудники «Тулагорсвета» уже приступили к монтажу 32-метрового новогоднего дерева. На этот раз елка будет установлена в самом центре площади на крутящейся платформе из облегченного металла.Для украшения будут использованы светодиодные гирлянды, искусственный лапник, дизайнерские игрушки в виде тульских брендов. А уже с первого декабря здесь же начнет работать каток с искусственным льдом. Его коробка уже также установлена на площади и идет наладка оборудования.

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