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21.11.2017 12:52 На тульские светофоры потратят 23 млн. бюджетных рублей "Вести-Тула"





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В целях повышения безопасности дорожного движения необходимая работа велась и в текущем году. Модернизировались и переоснащались светофорные объекты, проводились мероприятия по их синхронизации. До конца года в областном центре планируют завершить полную инвентаризацию оборудования.



Ну, а в предстоящем году работа будет продолжена - за счет средств городского бюджета и, если поданную Тулой заявку удовлетворят,- за счет Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».







23 млн. бюджетных рублей пойдет в следующем году на обслуживание и реконструкцию светофорных объектов в Туле.В целях повышения безопасности дорожного движения необходимая работа велась и в текущем году. Модернизировались и переоснащались светофорные объекты, проводились мероприятия по их синхронизации. До конца года в областном центре планируют завершить полную инвентаризацию оборудования.Ну, а в предстоящем году работа будет продолжена - за счет средств городского бюджета и, если поданную Тулой заявку удовлетворят,- за счет Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах».

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