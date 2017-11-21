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|21.11.2017 12:45 Тулу украшают к Новому году
|"Вести-Тула"
На улицах Тулы все больше символов зимы и приближающегося Нового года. Тут и там зажигаются гирлянды, шары, снежинки, возвращаются год проскучавшие сказочные новогодние персонажи.
Но главная работа по оформлению города еще предстоит. Особенно впечатляющая - в Центральном районе. Только в Могилевском сквере, помимо установки елки, планируют украсить 100 деревьев, в Пушкинском сквере появится светящийся «фонтан», у Тульского академического театра драмы светящееся «яблоко».
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