НОВОСТИ | Общество







21.11.2017 12:33 Тульские коммунальщики с раннего утра борются со снегом "Вести-Тула"





| фото |



Однако, по мнению жителей, которые вынуждены были с утра пробираться на работу по снежным заносам, и лужам, в которые они постепенно превращаются, справились с первым снегом коммунальщики не везде.



Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34.





В Тулу пришла зима. Ночью в регионе изрядно побелело, и уже с раннего утра коммунальщикам представилась возможность доказать тулякам, что снегопад был ожидаем и они его встретили во всеоружии. На уборку снега этой ночью было заявлено 66 единиц техники и 172 человека.Однако, по мнению жителей, которые вынуждены были с утра пробираться на работу по снежным заносам, и лужам, в которые они постепенно превращаются, справились с первым снегом коммунальщики не везде.Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34.









Читать @gtrktula

















