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21.11.2017 12:02 В поселке Нагорном дорога стала похожа на болото Полина Ермолаева





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«Одна проблема - это водопровод. Насосную станцию до конца не доделали, и как я понимаю, до 2017 года никто ничего не сделает. – Говорит староста поселка Нагорный Щекинского района Надежда Гаврикова. – Другая проблема – дорога. Она и так была в очень плохом состоянии, а теперь в результате земляных работ по устройству водопровода, превратилась просто в болото».



Вокруг, действительно, знакомая история русской глубинки. Шахтерский поселок – скромные домики, на месте разрушенной фабрики детская площадка, уныло обрамленная лужами, полно разрушенных строений. Население – около двухсот человек. И все они хотят чуть больше комфорта….



Водопровод ждали долго. Осталось совсем немного, уточняют нам в щекинской администрации. В начале 2018 года все будет готово к подключению домов к воде. А пока эти процедуры не завершены – о дороге говорить бессмысленно. По словам председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щекинского района Дмитрия Субботина, «…отсыпать дорогу в настоящее время нет смысла. Жители будут подключаться к воде и дорогу опять раскопают. После того, как все работы по подключению к воде будут завершены, дорога будет приведена в порядок».



Без дорог не оставим – обещают чиновники. Но, всему свое время! Видимо, еще на пару дождливых сезонов – нынешний осенний и предстоящий весенний – от практичной резиновой обуви в Нагорном лучше не отказываться!



Не было воды – были дороги… Население много лет мечтало о воде. Начали делать воду – и дороги пропали… Казалось бы, чем не сюжет для трагикомедии, но жители поселка Нагорный Щекинского района с иронией этого сценария мириться не согласны.«Одна проблема - это водопровод. Насосную станцию до конца не доделали, и как я понимаю, до 2017 года никто ничего не сделает. – Говорит староста поселка Нагорный Щекинского района Надежда Гаврикова. – Другая проблема – дорога. Она и так была в очень плохом состоянии, а теперь в результате земляных работ по устройству водопровода, превратилась просто в болото».Вокруг, действительно, знакомая история русской глубинки. Шахтерский поселок – скромные домики, на месте разрушенной фабрики детская площадка, уныло обрамленная лужами, полно разрушенных строений. Население – около двухсот человек. И все они хотят чуть больше комфорта….Водопровод ждали долго. Осталось совсем немного, уточняют нам в щекинской администрации. В начале 2018 года все будет готово к подключению домов к воде. А пока эти процедуры не завершены – о дороге говорить бессмысленно. По словам председателя комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства администрации Щекинского района Дмитрия Субботина, «…отсыпать дорогу в настоящее время нет смысла. Жители будут подключаться к воде и дорогу опять раскопают. После того, как все работы по подключению к воде будут завершены, дорога будет приведена в порядок».Без дорог не оставим – обещают чиновники. Но, всему свое время! Видимо, еще на пару дождливых сезонов – нынешний осенний и предстоящий весенний – от практичной резиновой обуви в Нагорном лучше не отказываться!















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