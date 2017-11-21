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21.11.2017 10:39 В Тульской области с плохой уборкой снега будут бороться по-новому "Вести-Тула"





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«Все обращения от жителей и старост населенных пунктов будут поступать в единую дежурную диспетчерскую службу, которая будет определять собственников автомобильной дороги и по принадлежности направлять организации, отвечающие за зимнее содержание дорог. Все заявки не реже двух раз в день будут поступать дежурному диспетчеру «Тулаавтодора», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.



В этом году дороги региона от снега и гололеда будут спасать более 250 единиц специальной техники. О том, как будут бороться с несвоевременной уборкой снега, на прошедшем накануне оперативном совещании в правительстве региона рассказал профильный министр.«Все обращения от жителей и старост населенных пунктов будут поступать в единую дежурную диспетчерскую службу, которая будет определять собственников автомобильной дороги и по принадлежности направлять организации, отвечающие за зимнее содержание дорог. Все заявки не реже двух раз в день будут поступать дежурному диспетчеру «Тулаавтодора», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.











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