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21.11.2017 10:17 В Ясной Поляне память Толстого почтили посадкой вяза Алина Фурсенко





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Об этой ночи Толстой писал «хоть глаз коли, сбиваюсь, с пути, теряю шапку, насилу выбираюсь». То, что в ту ночь показалось ему непроходимой чащей, на деле оказался тем самым яблоневым садом, исхоженным им вдоль и поперек. Близкие писатели вспоминали, что Толстой поезда не любил. Но последний свой маршрут он проделал как раз по железной дороге. Сосновый гроб с телом писателя поставили на этот перрон, и бегство, длившееся 10 дней, закончилось в Ясной поляне.



Сегодня по нему не служат панихиду, и не возлагают цветы к памятникам. Помнят по-другому. Через добро. В Ясной поляне на месте знаменитого «дерева бедных» появился молодой вяз из Заокского питомника, удивительно похожий на прежний.



«На этом дереве висел колокол, который собирал семью к обеду, к ужину. – Рассказывает директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. - Но главное его значение в том, что все, кто приходил ко Льву Николаевичу с просьбами, поговорить, поделиться проблемами, ждали его именно под этим деревом. Мои сотрудники выбирали вяз, чтобы он был похож на тот, который был здесь во времена Толстого, чтобы было раздвоение верхушки, чтобы ветки тоже смотрели на дом».



А старое дерево бедных, погибшее от голландской болезни еще в 70-м, пережив писателя на 60 лет, кстати, все еще в Ясной Поляне, пока на задворках и заботливо укутанное полиэтиленом.



«Это дерево специально законсервировано, оно не подвержено действию бактерий, грибов. Так оно может храниться довольно долго, в дальнейшем мы его сохраним и экспозиция будет создана», - говорит заведующий природно-мемориальным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав Воронцов.



Главное, чтобы смена все-таки прижилась, переживают музейщики, и надеются, что посаженный в день смерти писателя новый вяз, ко дню его рождения вовсю зашелестит листвой.





В комнату своего личного врача Маковицкого Лев Толстой постучал в три часа ночи, взволнованный, со свечой в руках и произнес: «Я уезжаю, вы едете со мной». Только самое необходимое и 50 рублей в кармане. Писатель собирался поспешно, будто в ожидании погони. А усадьба будто не отпускала хозяина.Об этой ночи Толстой писал «хоть глаз коли, сбиваюсь, с пути, теряю шапку, насилу выбираюсь». То, что в ту ночь показалось ему непроходимой чащей, на деле оказался тем самым яблоневым садом, исхоженным им вдоль и поперек. Близкие писатели вспоминали, что Толстой поезда не любил. Но последний свой маршрут он проделал как раз по железной дороге. Сосновый гроб с телом писателя поставили на этот перрон, и бегство, длившееся 10 дней, закончилось в Ясной поляне.Сегодня по нему не служат панихиду, и не возлагают цветы к памятникам. Помнят по-другому. Через добро. В Ясной поляне на месте знаменитого «дерева бедных» появился молодой вяз из Заокского питомника, удивительно похожий на прежний.«На этом дереве висел колокол, который собирал семью к обеду, к ужину. – Рассказывает директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. - Но главное его значение в том, что все, кто приходил ко Льву Николаевичу с просьбами, поговорить, поделиться проблемами, ждали его именно под этим деревом. Мои сотрудники выбирали вяз, чтобы он был похож на тот, который был здесь во времена Толстого, чтобы было раздвоение верхушки, чтобы ветки тоже смотрели на дом».А старое дерево бедных, погибшее от голландской болезни еще в 70-м, пережив писателя на 60 лет, кстати, все еще в Ясной Поляне, пока на задворках и заботливо укутанное полиэтиленом.«Это дерево специально законсервировано, оно не подвержено действию бактерий, грибов. Так оно может храниться довольно долго, в дальнейшем мы его сохраним и экспозиция будет создана», - говорит заведующий природно-мемориальным комплексом музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владислав Воронцов.Главное, чтобы смена все-таки прижилась, переживают музейщики, и надеются, что посаженный в день смерти писателя новый вяз, ко дню его рождения вовсю зашелестит листвой.











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