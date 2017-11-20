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НОВОСТИ | Общество



20.11.2017 19:38 На «Гран-при Тулы» тульские боксёры собрали 11 медалей
Александр Конов

На «Гран-при Тулы» тульские боксёры собрали 11 медалей

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За 23 года своего существования главный тульский боксёрский турнир вырос из обычного первенства Пролетарского района до соревнований Всероссийского масштаба с участием мастеров-международников. Уровень проведения – ни в чём не уступающий чемпионату страны.

«Приятно видеть, насколько в Туле любят бокс. История тульского бокса очень сильная», - заметил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

Туляки бились в семи финалах из девяти, причём в двух парах представители нашего региона встретились между собой. Так, Халид Ягубзаде в категории оказался сильнее Никиты Баркова, а его брат Ровшан победил Даниэля Лутая, и этот драматичный поединок был признан самым красивым на турнире.

Кроме того, золотых наград были удостоены Никита Быстров и Дмитрий Морозов, признанный лучшим боксёром соревнований и получивший специальный приз губернатора Тульской области. Всего на счету тульских боксёров оказалось 11 медалей. «Очень успешное выступление. Ожидали три медали, завоевали четыре золотых», - говорит тренер сборной Тульской области по боксу Виталий Фархутдинов.

Поздравить боксёров с наградами приехали знаменитые спортсмены-профессионалы Миша Алоян и Фёдор Чудинов.

Ну а в финале яркого шоу туляков и гостей нашего города своим творчеством порадовал танцевальный коллектив «S-Dance», а также исполнители – резиденты проекта Тимати «Блэк Стар Мафия» Скруджи и Kristina Si.
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