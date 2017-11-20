НОВОСТИ | Общество







20.11.2017 18:58 Тульские инвалиды связывают с Абилимпиксом надежды на трудоустройство София Гафарова





| фото |



На победу в своей номинации рассчитывает и Настя Селиванова. Дни напролет она штудирует программы по администрированию баз данных. «Важно показать, что нужно продвигаться вперёд, несмотря на недостатки», - говорит Настя.



Из 50 участников областного этапа только 9 поборются за звание лучшего уже в Национальном конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью, составляя конкуренцию в направлениях: адаптивная физическая культура, поварское дело, токарь, дизайн. Дебют Тульской области в прошлом году оказался успешным - одна победа и два призовых места. На этот раз участников заявилось вдвое больше, выросла и конкуренция.



Сложнее задача у Ильи Дерябина, он намерен подтвердить лидерство Тульского региона в номинации «Токарь». По словам Ильи, если он выиграет в национальном конкурсе, то ему это поможет устроиться на работу.



Найти хорошую работу - порой неразрешимая проблема для людей с инвалидностью. Абилимпикс дает шанс обратить внимание на себя работодателей. Более того, по поручению президента вопрос трудоустройства как победителей, так и участников конкурса должен стоять на особом контроле.



Как рассказала заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «двое ребят закончат обучение летом 2018 года, но у них уже есть предложения по трудоустройству. Четыре человека продолжают работать на предприятиях Тульской области».



Чем отличается подготовка к этому конкурсу профмастерства? Тем, что помимо преподавателей, по предмету с ребятами работают психологи, социальные педагоги и тьютеры. Ведь первое, с чем должны справиться эти участники, это с психологической и физической нагрузкой. А там недалеко и до успеха.



Украсить платье кружевом и бисером, проверить все швы и складочки – всё, что осталось сделать Даше Булгаковой перед тем, как впервые представить свою работу на конкурсе профмастерства в Москве. Задание для всероссийского этапа в номинации «Портной» оказалось сложнее, чем на региональном туре. Но девушка уверена, что справится.На победу в своей номинации рассчитывает и Настя Селиванова. Дни напролет она штудирует программы по администрированию баз данных. «Важно показать, что нужно продвигаться вперёд, несмотря на недостатки», - говорит Настя.Из 50 участников областного этапа только 9 поборются за звание лучшего уже в Национальном конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью, составляя конкуренцию в направлениях: адаптивная физическая культура, поварское дело, токарь, дизайн. Дебют Тульской области в прошлом году оказался успешным - одна победа и два призовых места. На этот раз участников заявилось вдвое больше, выросла и конкуренция.Сложнее задача у Ильи Дерябина, он намерен подтвердить лидерство Тульского региона в номинации «Токарь». По словам Ильи, если он выиграет в национальном конкурсе, то ему это поможет устроиться на работу.Найти хорошую работу - порой неразрешимая проблема для людей с инвалидностью. Абилимпикс дает шанс обратить внимание на себя работодателей. Более того, по поручению президента вопрос трудоустройства как победителей, так и участников конкурса должен стоять на особом контроле.Как рассказала заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелёва, «двое ребят закончат обучение летом 2018 года, но у них уже есть предложения по трудоустройству. Четыре человека продолжают работать на предприятиях Тульской области».Чем отличается подготовка к этому конкурсу профмастерства? Тем, что помимо преподавателей, по предмету с ребятами работают психологи, социальные педагоги и тьютеры. Ведь первое, с чем должны справиться эти участники, это с психологической и физической нагрузкой. А там недалеко и до успеха.





Читать @gtrktula



















