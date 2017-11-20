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НОВОСТИ | Общество



20.11.2017 18:38 Тульский Роскомнадзор приглашает присоединиться к этическому кодексу
Вести-Тула

Тульский Роскомнадзор приглашает присоединиться к этическому кодексу

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Сделать информационное пространство безопасным и комфортным, защитить от чужого глаза персональные данные любого из нас призван этический кодекс. Его подписали сегодня в Управлении Роскомнадзора по Тульской области.

Кодекс добросовестных практик - это свод правил и принципов для компаний и организаций, которые работают в этой среде. И хотя это не обязывающий, а декларативный документ, следование ему приветствуется.

Как рассказал руководитель Управления Роскомнадзора по Тульской области Олег Белянин, «сегодня стартует региональный этап. На этом работа не заканчивается. Мы желаем, чтобы присоединились как можно больше организаций к этому кодексу».
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