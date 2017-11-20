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20.11.2017 17:53 В Туле врач получала взятки за установление инвалидности Вести-Тула





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Её вина была полностью доказана приговором суда, бывший врач должна будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и три года не сможет занимать должности в сфере здравоохранения.



Инвалидность за денежное вознаграждение. В Советском районном суде вынесен приговор врачу «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» Тамаре Толепбергеновой, которая, по версии следствия, неоднократно получала взятки от жителей региона в сумме от 5 до 20 тысяч рублей за установление им различных групп инвалидности.Её вина была полностью доказана приговором суда, бывший врач должна будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей и три года не сможет занимать должности в сфере здравоохранения.

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