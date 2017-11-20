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20.11.2017 16:44 В Туле открылась выставка стендового моделизма «Противостояние» Вести-Тула





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Кроме студентов исторического факультета ТПГУ им. Толстого, воспитанников досугового объединения «Наследие» и кружка Городского центра развития и научно-технического творчества, в этом году представили свои работы и студенты Тульского суворовского военного училища. Посетители смогут оценить около 100 работ, среди которых модели танков, военной авиации и флота времен Великой Отечественной войны.



Также на выставке можно увидеть экспонаты оружия и кораблей со времен Первой мировой войны до современности. Выставка будет открыта для посетителей до 17 декабря, вход свободный.



«На этом стенде вы можете увидеть бронетехнику времен Второй мировой войны. Одна из самых интересных работ - это трофейный Т-26, захваченный финнами в ходе Финской войны», - рассказал организатор выставки Сергей Воробьёв.



Выставка стендового моделизма «Противостояние» открылась в Тульском педагогическом университете им. Л. Н. Толстого. Она проходит уже шестой год и приурочена к приближающейся 76-й годовщине обороны Тулы. Каждый раз свои работы представляют всё больше участников. Самому младшему из них всего шесть лет.Кроме студентов исторического факультета ТПГУ им. Толстого, воспитанников досугового объединения «Наследие» и кружка Городского центра развития и научно-технического творчества, в этом году представили свои работы и студенты Тульского суворовского военного училища. Посетители смогут оценить около 100 работ, среди которых модели танков, военной авиации и флота времен Великой Отечественной войны.Также на выставке можно увидеть экспонаты оружия и кораблей со времен Первой мировой войны до современности. Выставка будет открыта для посетителей до 17 декабря, вход свободный.«На этом стенде вы можете увидеть бронетехнику времен Второй мировой войны. Одна из самых интересных работ - это трофейный Т-26, захваченный финнами в ходе Финской войны», - рассказал организатор выставки Сергей Воробьёв.





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