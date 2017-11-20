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20.11.2017 16:13 В Туле всеми путями стараются увеличить количество мест в детсадах Вести-Тула





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В детском саду 132 на улице Приупской смогли принять еще 90 детей после капремонта. Второй способ увеличения количества мест - текущий ремонт помещений, которые планировкой предусматривались как группы и спальни, но использовались не по назначению. Отремонтировав их и закупив оборудование, в нескольких детских садах получилось добавить в общей сложности еще 269 мест. Третий вариант - расширение возможностей садика за счет внутренних ресурсов: добавление дополнительных кроваток и столов в рамках СанПиНа - это еще 206 мест.



Финансирование такой программы получилось объемным, порядка 50 миллионов рублей. Это деньги городского и областного бюджетов, а также спонсоров. Работа уже запланирована и на следующий год.



Как сообщила начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «в 2018 году мы планируем воспользоваться этими способами создания мест. В настоящее время планируемое количество этих мест составляет 279, их может оказаться больше, потому что экономия направляется на закупку дополнительного оборудования. В настоящее время ведется строительство трех детских садиков: в микрорайоне Левобережный на 200 мест, в селе Зайцево на 60 мест, в поселке Петровский на 110 мест».



640 дополнительных мест в детских садах появится до конца этого года в Туле. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в городской администрации. В Туле ждут своей очереди в сад 2239 малышей - это дети до трех лет.В детском саду 132 на улице Приупской смогли принять еще 90 детей после капремонта. Второй способ увеличения количества мест - текущий ремонт помещений, которые планировкой предусматривались как группы и спальни, но использовались не по назначению. Отремонтировав их и закупив оборудование, в нескольких детских садах получилось добавить в общей сложности еще 269 мест. Третий вариант - расширение возможностей садика за счет внутренних ресурсов: добавление дополнительных кроваток и столов в рамках СанПиНа - это еще 206 мест.Финансирование такой программы получилось объемным, порядка 50 миллионов рублей. Это деньги городского и областного бюджетов, а также спонсоров. Работа уже запланирована и на следующий год.Как сообщила начальник Управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «в 2018 году мы планируем воспользоваться этими способами создания мест. В настоящее время планируемое количество этих мест составляет 279, их может оказаться больше, потому что экономия направляется на закупку дополнительного оборудования. В настоящее время ведется строительство трех детских садиков: в микрорайоне Левобережный на 200 мест, в селе Зайцево на 60 мест, в поселке Петровский на 110 мест».





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