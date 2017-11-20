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20.11.2017 15:42 Восточный обвод в Туле планируют расширить к 2019 году Вести-Тула





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Об этом накануне сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник. По его словам, «проектная документация готова, она на согласовании. Я надеюсь, что уже в 2019 году мы будем ездить по расширенному Восточному обходу».



Восточный обвод в Туле планируют расширить к 2019 году. Проектно-сметная документация уже готова и находится на согласовании. Предполагается, что финансироваться проект будет из федерального бюджета, сумма вложения - около 800 миллионов рублей.Об этом накануне сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник. По его словам, «проектная документация готова, она на согласовании. Я надеюсь, что уже в 2019 году мы будем ездить по расширенному Восточному обходу».





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