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20.11.2017 15:22 В Заокском районе подозреваемый в убийстве задержан на угнанной машине Вести-Тула





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Тело владельца этой иномарки в Заокском районе было обнаружено в минувшую пятницу, выследить вероятного убийцу полицейским удалось по горячим следам - на угнанной машине после непродолжительной погони его и задержали. В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



В Заокском районе подозреваемый в убийстве 66-летнего мужчины, пытался скрыться от полицейских на угнанном у жертвы внедорожнике. Однако, как мы видим на кадрах оперативной съемки, ему это не удалось, и он был задержан.Тело владельца этой иномарки в Заокском районе было обнаружено в минувшую пятницу, выследить вероятного убийцу полицейским удалось по горячим следам - на угнанной машине после непродолжительной погони его и задержали. В настоящее время следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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