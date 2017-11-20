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НОВОСТИ | Общество



20.11.2017 12:12 Тульским предпринимателям помогут повысить качество товаров
Алексей Еремин



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Основной целью визита руководителя «Роскачества» в Тульскую губернию стало подписание организацией и Правительства региона соглашения о сотрудничестве по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Документ предполагает дополнительное включение в исследования товаров местного производства, что позволит малому и среднему бизнесу региона выйти на новые рынки.

Также соглашение позволит решить ряд задач по повышению среднего уровня качества товаров на региональном рынке. «Тульские бренды знают не только в России, но и за ее пределами. В регионе действует межведомственная рабочая группа, которая отслеживает широкий спектр товаров», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Роскачество» было создано в нашей стране чуть более двух лет назад, и является оператором государственной премии в области качества. По словам руководителя АНО «Роскачество» Максима Протасова, «…государственный знак качества получить сложно. За два года таких знаков выдано около 160. это действительно немного».

По результатам исследований, государственный знак качества из рук руководителя «Роскачества» получила директор «Болоховского хладокомбината». На сегодняшний день государственный знак качества уже получили три предприятия Тульской области. Это производители растительного масла, кетчупа и хлеба. Еще десятки предприятий только включились в эту борьбу. А вот получат они заветный трофей или нет, покажут многочисленные проверки.















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