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20.11.2017 11:51 В Заокском районе расширяют социальную инфраструктуру Елена Панова





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В Пахомово никогда не было своего дома культуры. Хотя населения в поселке больше тысячи человек плюс соседние деревни. В новом здании сделают кинозал, сцену и помещения для кружков. А вот в Бутиково дом культуры есть давно, и школа здесь вторая по численности в районе. Больше 300 детей. Медицинский кабинет оборудован полностью, и доктор здесь необходим на весь день.



В Бутиковской школе открыли две группы детского сада. Мера была вынужденная. Мест в дошкольных учреждениях в районе не хватает. В планах строительство садика на 180 мест в поселке Заокском. А пока малышей возят, в том числе, в соседние деревни.



По словам главы администрации Заокского района Николая Тимакова, «…площадка есть, она согласована и адаптирована». Как отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, «…бюджет 2018 года напряженный, но взвешенный и продуманный. Он дает возможность развиваться, а самое главное выполнять все социальные обязательства».



Но путешествуют по Заокскому району не только малыши. В деревне Горки собирается поселиться известный Федор Конюхов, за плечами которого пять кругосветок. А точкой на карте для места жительства он выбрал Заокский район. Здесь Конюхов хочет открыть туристический и образовательный центр. И местные население уже готово переименовать свою деревню в честь знаменитого путешественника.



Что нам стоит дом культуры построить. Возводить новое учреждение в поселке Пахомово взялись в начале лета ударными темпами. Работают в три смены. Так что в середине декабря уже планируют перерезать красную ленточку.В Пахомово никогда не было своего дома культуры. Хотя населения в поселке больше тысячи человек плюс соседние деревни. В новом здании сделают кинозал, сцену и помещения для кружков. А вот в Бутиково дом культуры есть давно, и школа здесь вторая по численности в районе. Больше 300 детей. Медицинский кабинет оборудован полностью, и доктор здесь необходим на весь день.В Бутиковской школе открыли две группы детского сада. Мера была вынужденная. Мест в дошкольных учреждениях в районе не хватает. В планах строительство садика на 180 мест в поселке Заокском. А пока малышей возят, в том числе, в соседние деревни.По словам главы администрации Заокского района Николая Тимакова, «…площадка есть, она согласована и адаптирована». Как отметил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, «…бюджет 2018 года напряженный, но взвешенный и продуманный. Он дает возможность развиваться, а самое главное выполнять все социальные обязательства».Но путешествуют по Заокскому району не только малыши. В деревне Горки собирается поселиться известный Федор Конюхов, за плечами которого пять кругосветок. А точкой на карте для места жительства он выбрал Заокский район. Здесь Конюхов хочет открыть туристический и образовательный центр. И местные население уже готово переименовать свою деревню в честь знаменитого путешественника.















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