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НОВОСТИ | Общество



20.11.2017 11:34 Центральный роддом Тулы стал объектом внимания полицейских
Виталий Моторин



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Подарка, шутят папы было даже два. Второй, неожиданный, преподнесли автоинспекторы и полицейские областного МВД. Пять по числу выписывающихся мам, удобных, а главное надежных и безопасных люлек для перевозки в машинах самых маленьких пассажиров.

Пригодились эти подарки новоиспеченным родителям сразу - ведь по домам все поехали на машинах. А начальник областного МВД, проводив мам и пап, рассказал о том, почему в управлении организовали эту акцию. С начала года в ДТП на дорогах региона погибли 12 детей. «Двое из погибших детей были не пристегнутыми ремнями безопасности. Такие люльки - надежное средство сохранения жизни и здоровья детей», - говорит начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

Новорожденные пассажиры чаще остальных перевозятся без специальных устройств, а между тем являются и самой уязвимой категорией пассажиров. По словам главного врача родильного дома №1города Тулы Елены Макаровой, «…родители должны понимать, что это не прихоть МВД. Это забота о здоровье и жизни детей».

Раздать кресла, для всех новорожденных региона полицейские, конечно, не смогут, и поэтому надеются, что о безопасности своих детей позаботятся уже сами родители.
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