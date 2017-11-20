НОВОСТИ | Общество







20.11.2017 11:34 Центральный роддом Тулы стал объектом внимания полицейских Виталий Моторин





| фото |



Пригодились эти подарки новоиспеченным родителям сразу - ведь по домам все поехали на машинах. А начальник областного МВД, проводив мам и пап, рассказал о том, почему в управлении организовали эту акцию. С начала года в ДТП на дорогах региона погибли 12 детей. «Двое из погибших детей были не пристегнутыми ремнями безопасности. Такие люльки - надежное средство сохранения жизни и здоровья детей», - говорит начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.



Новорожденные пассажиры чаще остальных перевозятся без специальных устройств, а между тем являются и самой уязвимой категорией пассажиров. По словам главного врача родильного дома №1города Тулы Елены Макаровой, «…родители должны понимать, что это не прихоть МВД. Это забота о здоровье и жизни детей».



Раздать кресла, для всех новорожденных региона полицейские, конечно, не смогут, и поэтому надеются, что о безопасности своих детей позаботятся уже сами родители.





Подарка, шутят папы было даже два. Второй, неожиданный, преподнесли автоинспекторы и полицейские областного МВД. Пять по числу выписывающихся мам, удобных, а главное надежных и безопасных люлек для перевозки в машинах самых маленьких пассажиров.Пригодились эти подарки новоиспеченным родителям сразу - ведь по домам все поехали на машинах. А начальник областного МВД, проводив мам и пап, рассказал о том, почему в управлении организовали эту акцию. С начала года в ДТП на дорогах региона погибли 12 детей. «Двое из погибших детей были не пристегнутыми ремнями безопасности. Такие люльки - надежное средство сохранения жизни и здоровья детей», - говорит начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.Новорожденные пассажиры чаще остальных перевозятся без специальных устройств, а между тем являются и самой уязвимой категорией пассажиров. По словам главного врача родильного дома №1города Тулы Елены Макаровой, «…родители должны понимать, что это не прихоть МВД. Это забота о здоровье и жизни детей».Раздать кресла, для всех новорожденных региона полицейские, конечно, не смогут, и поэтому надеются, что о безопасности своих детей позаботятся уже сами родители.













Читать @gtrktula

















