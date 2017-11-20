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20.11.2017 11:18 В Туле возрождают отряды ДНД Олег Масальский





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Валерий Быков еще будучи советским студентом, помогал милиционерам в патрулировании улиц. Человек он такой, любит порядок. «Мы можем предотвратить преступление, сообщив о нем сотрудникам полиции. Я – за порядок», - горит Вячеслав Быков.



В минувшую пятницу еще семь таких же активных жителей Тулы получили удостоверения дружинников. А всего в новоиспеченном и самом большом в Туле отряде завода РТИ 15 человек. Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…город всегда трепетно относиться к тем предприятиям, которые помимо основной нагрузки, несут еще и социальную. Мы со своей стороны тоже будем оказывать помощь».



На сегодняшний день тульский отряд ДНД насчитывает более двухсот человек. Это сотрудники муниципальных и промышленных предприятий, представители ТОСов. В администрации Тулы надеются, что численность народной дружины в городе, будет только расти.



Когда на общегородском мероприятии скапливаются сотни, а то и тысячи людей уследить за каждым, сотрудникам полиции невозможно. А вот когда у стражей порядка в толпе есть дополнительные глаза и уши, выявить нарушителя куда проще.Валерий Быков еще будучи советским студентом, помогал милиционерам в патрулировании улиц. Человек он такой, любит порядок. «Мы можем предотвратить преступление, сообщив о нем сотрудникам полиции. Я – за порядок», - горит Вячеслав Быков.В минувшую пятницу еще семь таких же активных жителей Тулы получили удостоверения дружинников. А всего в новоиспеченном и самом большом в Туле отряде завода РТИ 15 человек. Как отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «…город всегда трепетно относиться к тем предприятиям, которые помимо основной нагрузки, несут еще и социальную. Мы со своей стороны тоже будем оказывать помощь».На сегодняшний день тульский отряд ДНД насчитывает более двухсот человек. Это сотрудники муниципальных и промышленных предприятий, представители ТОСов. В администрации Тулы надеются, что численность народной дружины в городе, будет только расти.









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