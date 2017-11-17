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17.11.2017 18:41 Животноводческий комплекс в Каменском районе будет давать до 7 тысяч тонн молока в год Татьяна Смирнова





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Как рассказал генеральный директор фермы Александр Комаров, «… 182 млн. рублей было израсходовано на строительство. Техническая часть около 100 млн. рублей. Около 150 млн. рублей – на закупку поголовья. Здесь мы создадим рабочие места - 15-20 человек плюсом».



Сейчас идет монтаж оборудования. Привезено оно из Швеции, устанавливает его российская фирма под руководством шведского специалиста. По прогнозам, уже в декабре сюда заселят коров. Первые буренки куплены. Приехали они из Щекинского района и из Вологодской области. Плюс свои - новопетровские коровы. В хозяйстве планируют получать 20-25 литров молока с одной буренки. В планах - 7 тысяч тонн в год.



«Мы используем две молочные породы. У айрширской – очень жирное молоко, хороший белок. Голштины более продуктивные, но жир и белок в молоке у них ниже», - рассказывает зоотехник Владимир Леонов.



Молоко хозяйство будет сдавать на один из крупных перерабатывающих заводов страны. Подумывают и о своей фасовке, но это в будущем. Пока до декабря необходимо ввести в эксплуатацию первую очередь инвестпроекта, а весной следующего года - вторую, включающую в себя еще один доильный зал, родильное отделение и телятник.



Современный, автоматизированный комплекс молочной фермы! К тому же первый за последние годы существования Каменского района инвестиционный проект такого масштаба. Рассчитана ферма на полторы тысячи голов крупного рогатого скота, тысяча из которых - дойное стадо.Как рассказал генеральный директор фермы Александр Комаров, «… 182 млн. рублей было израсходовано на строительство. Техническая часть около 100 млн. рублей. Около 150 млн. рублей – на закупку поголовья. Здесь мы создадим рабочие места - 15-20 человек плюсом».Сейчас идет монтаж оборудования. Привезено оно из Швеции, устанавливает его российская фирма под руководством шведского специалиста. По прогнозам, уже в декабре сюда заселят коров. Первые буренки куплены. Приехали они из Щекинского района и из Вологодской области. Плюс свои - новопетровские коровы. В хозяйстве планируют получать 20-25 литров молока с одной буренки. В планах - 7 тысяч тонн в год.«Мы используем две молочные породы. У айрширской – очень жирное молоко, хороший белок. Голштины более продуктивные, но жир и белок в молоке у них ниже», - рассказывает зоотехник Владимир Леонов.Молоко хозяйство будет сдавать на один из крупных перерабатывающих заводов страны. Подумывают и о своей фасовке, но это в будущем. Пока до декабря необходимо ввести в эксплуатацию первую очередь инвестпроекта, а весной следующего года - вторую, включающую в себя еще один доильный зал, родильное отделение и телятник.











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