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17.11.2017 18:25 В селе Архангельском реконструировали Дом культуры "Вести-Тула"





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В селе Архангельском он уже готов вновь распахнуть свои двери для местных творческих коллективов. «Нам выделили около 20 миллионов рублей. – Рассказывает глава администрации Каменского района Светлана Карпухина. – На них был полностью отремонтирован районный дом культуры».



Дом Культуры в селе Архангельском единственный на весь район. На праздники сюда съезжаются и жители других населенных пунктов. 23 ноября в преображенном здании Дома культуры пройдет первое мероприятие. Участники местных коллективов уже готовятся, и сегодня их переполняют эмоции от преображенного здания.





В Доме культуры села Архангельского Каменского района Тульской области завершена реконструкция по федеральной программе «Сто клубов на селе». Параллельно с проектом «Местный дом культуры» она реализуется на территории Тульской области с 2017 года. Капитальный ремонт должен завершится на 15 объектах. Построить обещали 9 новых домов культуры.В селе Архангельском он уже готов вновь распахнуть свои двери для местных творческих коллективов. «Нам выделили около 20 миллионов рублей. – Рассказывает глава администрации Каменского района Светлана Карпухина. – На них был полностью отремонтирован районный дом культуры».Дом Культуры в селе Архангельском единственный на весь район. На праздники сюда съезжаются и жители других населенных пунктов. 23 ноября в преображенном здании Дома культуры пройдет первое мероприятие. Участники местных коллективов уже готовятся, и сегодня их переполняют эмоции от преображенного здания.









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