НОВОСТИ | Общество







17.11.2017 15:14 В кадастровой палате Тульской области выдают электронные подписи "Вести-Тула"





| фото |



Также электронные подписи выдают для физических и юридических лиц, в частности для кадастровых инженеров, арбитражных управляющих, залогодержателей, нотариусов, сотрудников образовательных организаций или сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования, всем тем, кто в своей работе использует электронный документооборот. С этого месяца в список вошли медработники и страховщики.



Для получения ЭЦП необходимо пройти регистрацию на сайте, а затем посетить офис кадастровой палаты для удостоверения личности и проверки оригиналов документов. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4872) 248-248.







В кадастровой палате Тульской области начали выдавать электронные подписи для медработников и страховщиков. В Туле получить её можно в удостоверяющем центре палаты.Также электронные подписи выдают для физических и юридических лиц, в частности для кадастровых инженеров, арбитражных управляющих, залогодержателей, нотариусов, сотрудников образовательных организаций или сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере образования, всем тем, кто в своей работе использует электронный документооборот. С этого месяца в список вошли медработники и страховщики.Для получения ЭЦП необходимо пройти регистрацию на сайте, а затем посетить офис кадастровой палаты для удостоверения личности и проверки оригиналов документов. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (4872) 248-248.

Читать @gtrktula

















