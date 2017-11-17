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17.11.2017 14:53 Бывшая сотрудница Заокского отдела Управления Росреестра предстанет перед судом "Вести-Тула"





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Следствием установлено, сообщает пресс-служба ведомства, что в период с сентября 2011 по ноябрь 2014 года указанными лицами совершено незаконное приобретение прав на 14 земельных участков, распоряжение которыми осуществлялось администрацией Заокского района.



Используя своё служебное положение в органах госрегистрации недвижимости в Заокском районе, были изготовлены подложные правоустанавливающие документы на земельные участки, на основании которых сотрудниками Управления Росреестра регистрировалось право собственности на подконтрольных злоумышленникам лиц.







Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы Заокского отдела Управления Росреестра по Тульской области и ее сообщниц. Их обвиняют в совершении мошенничества и служебного подлога, повлекших причинение материального ущерба на сумму свыше 21 млн. рублей.Следствием установлено, сообщает пресс-служба ведомства, что в период с сентября 2011 по ноябрь 2014 года указанными лицами совершено незаконное приобретение прав на 14 земельных участков, распоряжение которыми осуществлялось администрацией Заокского района.Используя своё служебное положение в органах госрегистрации недвижимости в Заокском районе, были изготовлены подложные правоустанавливающие документы на земельные участки, на основании которых сотрудниками Управления Росреестра регистрировалось право собственности на подконтрольных злоумышленникам лиц.

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