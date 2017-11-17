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17.11.2017 14:20 Тульский поисковик благодаря немецким архивам вернул из небытия 6000 имен земляков Вести-Тула





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Тульский поисковик Владимир Сафронов из объединения отрядов «Щит» в течение всех этих лет на основе немецких архивов собирал материалы о туляках. Теперь с ними может познакомиться широкая общественность: сегодня в 16 часов в библиотеке на улице Октябрьской, 201 состоится презентация сборника, возвращающего из небытия 6000 имен наших земляков, пропавших в войну.



Эту «Книгу памяти» в Туле ждали более 70 лет. Ждали в семьях, откуда ушли на фронт и не вернулись мужья, отцы, братья и где не получили ни похоронки, ни извещения о пропавшем без вести родном человеке. И вот семь лет назад немцы передали в Центральный архив Министерства обороны России сохранившиеся с войны длинные списки с именами советских военнослужащих, погибших в лагерях военнопленных и концлагерях; расстрелянных, сожженных, похороненных в специальных местах.Тульский поисковик Владимир Сафронов из объединения отрядов «Щит» в течение всех этих лет на основе немецких архивов собирал материалы о туляках. Теперь с ними может познакомиться широкая общественность: сегодня в 16 часов в библиотеке на улице Октябрьской, 201 состоится презентация сборника, возвращающего из небытия 6000 имен наших земляков, пропавших в войну.

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