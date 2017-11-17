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17.11.2017 13:57 В Тульской области должны быть созданы приюты длительного содержания животных Вести-Тула





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Безнадзорных собак и кошек будут подвергать вакцинации и стерилизации, а затем отправлять в приют либо возвращать на прежнее место обитания, но уже в индивидуальных ошейниках или со специальными бирками. Пока на территории региона таких учреждений нет. Как рассказала заместитель председателя комитета ветеринарии - начальник отдела государственного ветеринарного надзора Оксана Устинова, «как и раньше, с животными будут проводиться необходимые манипуляции – вакцинация, стерилизация или кастрация. Эвтаназия – в случае агрессии, выявления болезни, доставляющей чрезмерное страдание».



В связи с решением Верховного суда по «четвероногому вопросу» правительство Тульской области внесло поправки в региональный документ, регламентирующий отлов и контроль за численностью безнадзорных животных, согласно которому теперь в регионе должны быть созданы приюты.Безнадзорных собак и кошек будут подвергать вакцинации и стерилизации, а затем отправлять в приют либо возвращать на прежнее место обитания, но уже в индивидуальных ошейниках или со специальными бирками. Пока на территории региона таких учреждений нет. Как рассказала заместитель председателя комитета ветеринарии - начальник отдела государственного ветеринарного надзора Оксана Устинова, «как и раньше, с животными будут проводиться необходимые манипуляции – вакцинация, стерилизация или кастрация. Эвтаназия – в случае агрессии, выявления болезни, доставляющей чрезмерное страдание».





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