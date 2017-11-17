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17.11.2017 13:46 Минфин Тульской области сделал оптимистичный прогноз по бюджету
Олег Масальский

Минфин Тульской области сделал оптимистичный прогноз по бюджету

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При планировании бюджета области на 2018-й и два последующих года в региональном минфине учитывали ряд факторов. Например, увеличение доли федеральных средств при софинансировании до 73% и реструктуризация государственного долга позволяют делать осторожный, но стабильный прогноз.

По словам министра финансов Тульской области Владимира Юдина, «та тенденция которая заложена в оценке 2017 года, безусловно, с ростом. Потому что все наши показатели и расчеты, прогнозы социально экономического развития позволяют говорить, что 2018 год будет являться поворотной точкой роста. Мы не закладываем существенного, но он вполне оптимистичный - на уровне 5%».

Основной задачей будущего бюджета является сохранение финансирования тех программ и направлений, которые уже реализуются. Это строительство детских садов, школ, доступного жилья. Как и в предыдущие годы, львиная доля средств пойдет на социальную сферу.

Первый заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Москалец сообщил, что «наибольшую часть бюджета планируется выделить на программы в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, улучшение демографической ситуации, поддержку семей с детьми. На решение вопросов благоустройства в следующем году запланировано 485 миллионов рублей».

В приоритете проекта бюджета - ремонт дорог, сфера ЖКХ. Кстати, здесь появится сразу несколько программ, в числе которых модернизация парка коммунальной техники, формирование современной городской среды, впервые предусмотрены средства на ремонт и замену лифтов. На поддержку сельского хозяйства, которое в последние годы демонстрирует неплохой рост, в 2018-м намерены выделить средств не меньше, чем в нынешнем.

По словам министра сельского хозяйства региона Дмитрия Миляева, «плановые цифры по бюджету сродни текущему году. 624,2 млн. рублей из областного бюджета средства на 2017 года, а на 2018 – 634,8. На сегодняшний момент мы предполагаем достаточно стабильные расходы бюджета на поддержку отрасли сельского хозяйства».

В ходе публичный слушаний у ряда областных депутатов вопросы возникли, однако профильные министры дали свои пояснения. Как говорит председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Александр Рем, «было много вопросов, связанных с использованием дорожного фонда, введением новых мер социальной поддержки в регионе. Уверен, что депутаты на заседаниях комитетов рассмотрят эти вопросы».

Заседания комитетов состоятся на следующей неделе. Затем бюджет в первом чтении будет вынесен на рассмотрение Облдумы.
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